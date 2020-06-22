Женщина, совершившая смертельное ДТП в Токмаке, водворена в ИВС

Водитель, сбившая школьников в Токмаке, была трезва. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД Чуйской области.

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Уточняется, что такие результаты показало медицинское освидетельствование.

«Женщина двигалась на автомобиле Hyundai Avante. Примерно в 22.30 она столкнулась с двухколесным мопедом, который ехал на встречу. В результате аварии в больницу с травмами были доставлены два жителя Токмака — 18-летний водитель и 16-летний пассажир. На следующий день после ДТП водитель, не приходя в сознание, скончался, второй пострадавший находится в больнице. Все материалы переданы в РОВД города», — прокомментировали в УОБДД.

В ГУВД Чуйской области проинформировали, что водитель с места происшествия скрылась, но ее задержали. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.

«Женщина занимается частным извозом. Сначала виновница сообщила, что в момент ДТП ехала на заказ и по дороге совершила аварию с мотоциклом. После она изменила показания, указав, что в машине находились ее родственники и подруга с несовершеннолетними детьми. Причиной противоречивых показаний задержанная указала страховку на автомашину. В случае ДТП по вине водителя ущерб будет восстанавливаться за счет водителя — таковы условия страховки. Женщина водворена в ИВС», — проинформировали в ГУВД.