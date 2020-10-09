По событиям на площади Ала-Тоо возбуждено уголовное дело

Факты произошедших сегодня на площади Ала-Тоо беспорядков зарегистрированы в ЕРПП. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что на центральной площади Ала-Тоо собрались сторонники различных политических партий и их лидеры. Они требовали и призывали вернуться в правовое русло сторонников других политических партий. Между ними возникли разногласия, которые переросли в массовые беспорядки.

«В результате произошедших массовых беспорядков неустановленные лица закидали камнями группу людей, находящихся на трибуне, стали применять огнестрельное оружие, где, предварительно, двое лиц получили огнестрельные ранения. Помимо этого, в интернет-изданиях опубликовано видео о применении огнестрельного оружия по лицам, находящимся на площади. Факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Массовые беспорядки» УК КР. Назначены необходимые экспертизы», — прокомментировали в ГУВД.

В милиции проинформировали, что сегодня примерно в 18.45 в Нацгоспиталь поступили с различными телесными повреждениями пятеро граждан: 30-летний Тилек Токтогазиев, 29-летний М.Н., 40-летний К.С., 35-летний Т.Ф., а также 23-летний Т.А.

Сегодня в городе прошли митинги сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова и бывших президента и премьера Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова.

На центральной площади Ала-Тоо, куда пришли последние, между оппонентами произошла стычка. Ранение получил в том числе охранник экс-главы кабмина Темира Сариева.