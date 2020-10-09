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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Тяжело ранен охранник Темира Сариева

Во время митинга на центральной площади Ала-Тоо ранен охранник бывшего премьер-министра Темира Сариева.

По предварительной информации, в голову попал камень. Сам Темир Сариев рассказал 24.kg, что его сотрудник тяжело ранен, он госпитализирован в больницу с травмой головы. По словам экс-премьера, пострадали также еще несколько его соратников.

Напомним, на центральной площади произошла драка между участниками акции «Страна без ОПГ», сторонниками Алмазбека Атамбаева, Омурбека Бабанова с одной стороны и Садыра Жапарова — с другой.

В Центре экстренной медицины Бишкека сообщили, что пока к ним не поступало вызовов с площади Ала-Тоо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168555/
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