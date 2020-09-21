Выборы-2020. После драки в Араване кандидатов двух партий вызвали на допрос

После драки в Араванском районе кандидатов партий «Биримдик» — Шукурулло Файзуллаева и «Мекеним Кыргызстан» — Ильхома Маннанова вызвали на допрос в милицию. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Известно, что сотрудники милиции допросят обоих пока в качестве свидетелей.
В УВД Ошской области 24.kg сообщили, что представители двух партий действительно вызваны на допрос.
«Всего около 30 человек вызваны на допрос. 12 человек пострадали и сейчас находятся в больнице. Троих участников драки водворили в ИВС», — сообщили в УВД.
Напомним, в Араванском районе во время агитации произошла драка, где участвовали около 100 человек. В результате потасовки пострадали 12 жителей района.
Обе политические организации назвали инцидент провокацией и выступили с заявлениями.