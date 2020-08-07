В Ингушетии убили выступавшего за Кыргызстан борца-вольника

В ночь на 7 августа в Назрани во время спецоперации убили 25-летнего борца вольного стиля Муслима Евлоева. Об этом сообщил портал «Кавказ.Реалии».

По версии силовиков, он укрывал в доме сторонников незаконного вооруженного формирования. Накануне вечером у правоохранительных органов появилась информация о намерении подозреваемых совершить преступления террористического характера. На нескольких улицах и в одном селе ввели режим контртеррористической операции. Произошло короткое боестолкновение.

Муслим Евлоев выступал за Кыргызстан с 2015 года. В 2018-м стал чемпионом Азии.