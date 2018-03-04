Кыргызстанец Муслим Евлоев стал чемпионом Азии по вольной борьбе

Кыргызстанец Муслим Евлоев сегодня стал чемпионом Азии по вольной борьбе.

Турнир проходит 3 и 4 марта в Бишкеке. В первый день никто из кыргызстанцев медалей не выиграл. Ближе всех к пьедесталу почета подобрались Эламан Догдурбек уулу, выступавший в весовой категории 70 килограммов, и Айбек Усупов (97 кг). Оба заняли пятое место.

Во второй день у сборной КР две медали. В весовой категории 61 кг Улукбек Жолдошбеков завоевал «бронзу». На старте он победил иракца Мохаммеда Ал Джавада Зухаир Карима, затем уступил казахстанцу Нурисламу Санаеву, обыграл монгола Чинзорига Церму и иранца Имана Мохтара Садегикуканде.

Фото ИА «24.kg». Муслим Евлоев радуется победе на чемпионате Азии по вольной борьбе

В весе 74 кг Муслим Евлоев уверенно выиграл все четыре схватки и завоевал «золото». Повержены Сорбон Абдулхаев (Таджикистан), Довлетмурат Оразгулиев (Туркменистан), Мостафа Мохаббали Хосcейнхани (Иран) и Мандахнаран Ганзориг (Монголия).