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Сюжет: Насилие над детьми (222)

По избиению двухлетней девочки в Сузаке возбудили уголовное дело

Милиция Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело по факту избиения двухлетней девочки в Сузакском районе. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По данным ведомства, факт нанесения ребенку телесных повреждений зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Обвинение бабушке, на попечение которой оставили ребенка, пока не предъявили.

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По словам следователей, бабушка находится в больнице. К ребенку в реанимацию ее не пускают. Подозреваемая утверждает, что девочку по голове она не била. Ребенок упал с лестницы и разбил голову. Милиция проводит досудебную проверку.  

Сотрудники ОФ «Лига защитников прав ребенка» создали координационную группу для оказания помощи ребенку.

«Несмотря на позицию мамы и родственников по данному случаю, ОФ будет добиваться привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении ребенка», — отметили в фонде.
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