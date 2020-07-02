17:43
USD 78.69
EUR 88.40
RUB 1.12
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В Сузаке 18-летний сельчанин убил тещу и ранил тестя

В Сузакском районе по подозрению в убийстве тещи задержан 18-летний сельчанин. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Читайте по теме
Истязание женщины в Сузаке: мужчина отделался пробационным надзором

Уточняется, что на протяжении двух месяцев сельчанин избивал на почве ревности свою супругу, после чего она ушла к родителям.

«1 июля в милицию поступило сообщение о том, что в Сузакском районе произошло убийство. На месте милиционеры увидели, что во дворе лежит мертвое тело 63-летней женщины. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство». Выяснилось, что погибшей нанесли 16 ножевых ранений. Муж убитой госпитализирован также с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний зять погибшей», — добавили в УВД.

В ходе разбирательства милиция выяснила, что задержанный специально пришел домой к родителям жены, предварительно приготовив маску из шапки.

«29 июня подозреваемый хотел забрать жену обратно домой, но его мать не дала этого сделать. Зять заявил, что в таком случае убьет супругу. В ночь на 1 июля он пришел домой к тестю, хотел поговорить с женой. Отец супруги сказал ему прийти утром, но в этот момент зять ударил ножом сначала его, а затем тещу. Супруге он заклеил скотчем рот и связал ее. Подозреваемый водворен в ИВС», — рассказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/158105/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Истязание женщины в Сузаке: мужчина отделался пробационным надзором
Девушек сравнили с чупа-чупсом. В Оше появились провокационные фото о хиджабе
В Шамалды-Сае мужчина избил, а затем изнасиловал гражданскую жену. Его осудили
На Иссык-Куле 190 дел о семейном насилии прекратили из-за примирения сторон
В Бишкеке задержали троих мужчин, подозреваемых в убийстве
Созависимые отношения. Что это и как из них выйти
В городе Ош убит адвокат Токтогул Кенжебаев
Истязание женщины в Сузаке: группа KyzArt создала эскиз стрит-арта
Цифра дня. 3 713 фактов семейного насилия выявили в Кыргызстане за пять месяцев
Мы всегда на стороне женщин. МВД об укрытии фактов семейного насилия
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;пневмонии скончался милиционер В Бишкеке от пневмонии скончался милиционер
Виновник ДТП с&nbsp;участием Асель Кадырбековой лежит в&nbsp;больнице под конвоем Виновник ДТП с участием Асель Кадырбековой лежит в больнице под конвоем
По&nbsp;дороге в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo; сбили велосипедистов. Один человек скончался По дороге в аэропорт «Манас» сбили велосипедистов. Один человек скончался
В&nbsp;городе&nbsp;Ош женщина разбилась, выпрыгнув из&nbsp;окна здания обсервации В городе Ош женщина разбилась, выпрыгнув из окна здания обсервации
Бизнес
&laquo;Биримдик&raquo;: Индира Садыкова не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;политсовету партии «Биримдик»: Индира Садыкова не имеет отношения к политсовету партии
В&nbsp;Кыргызстане развернуты кол-центры по&nbsp;противодействию распространению COVID-19 В Кыргызстане развернуты кол-центры по противодействию распространению COVID-19
Закон о&nbsp;запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ Закон о запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ
СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия нового O!Store в&nbsp;Бишкеке СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке
2 июля, четверг
17:34
Обратный тренд. За полдня доллар в Кыргызстане подешевел почти на 2 сома Обратный тренд. За полдня доллар в Кыргызстане подешеве...
17:32
В Сузаке 18-летний сельчанин убил тещу и ранил тестя
17:09
В Баткене запретили пятничный намаз, тои, поминки и ограничили работу общепита
16:37
Верховный суд признал увольнение экс-директора дома престарелых незаконным
15:39
Такси в Бишкеке разрешили работу и в выходные дни