В Сузаке 18-летний сельчанин убил тещу и ранил тестя

В Сузакском районе по подозрению в убийстве тещи задержан 18-летний сельчанин. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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Уточняется, что на протяжении двух месяцев сельчанин избивал на почве ревности свою супругу, после чего она ушла к родителям.

«1 июля в милицию поступило сообщение о том, что в Сузакском районе произошло убийство. На месте милиционеры увидели, что во дворе лежит мертвое тело 63-летней женщины. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство». Выяснилось, что погибшей нанесли 16 ножевых ранений. Муж убитой госпитализирован также с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний зять погибшей», — добавили в УВД.

В ходе разбирательства милиция выяснила, что задержанный специально пришел домой к родителям жены, предварительно приготовив маску из шапки.

«29 июня подозреваемый хотел забрать жену обратно домой, но его мать не дала этого сделать. Зять заявил, что в таком случае убьет супругу. В ночь на 1 июля он пришел домой к тестю, хотел поговорить с женой. Отец супруги сказал ему прийти утром, но в этот момент зять ударил ножом сначала его, а затем тещу. Супруге он заклеил скотчем рот и связал ее. Подозреваемый водворен в ИВС», — рассказали в УВД.