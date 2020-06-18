Истязание женщины в Сузаке. Дело передано в суд

Уголовное дело об избиении женщины в Сузакском районе передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Читайте по теме Истязание женщины в Сузаке. Потерпевшая оказалась инвалидом второй группы

Уточняется, что 52-летний Б.З. свою вину признал полностью. Он объясняет свой поступок тем, что был пьян. «Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Истязание» УК КР. Женщина, которая снимала на видео издевательство мужа над женой, проходит по делу в качестве свидетеля», — сообщили редакции.

Напомним, что в социальных сетях распространили видео, где мужчина издевается и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает супругу ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.