Мужчину, издевавшегося над своей женой, арестовали на 15 суток

Мужа, издевавшегося над своей женой в Сузакском районе, арестовали на 15 суток, сообщает УВД Джалал-Абадской области. Решение сегодня вынес Сузакский районный суд.

Пострадавшая сама обратилась в милицию с заявлением. Мужчину задержали.

Этот дикий случай вызвал широкий общественный резонанс. Выяснилось, что пытка последовала после того, как женщина с опозданием вернулась из гостей.

Ранее у женщины диагностировали сотрясение головного мозга. Напомним, в социальных сетях распространили видео, где мужчина пытает и бьет женщину. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.