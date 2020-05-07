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Сюжет: Новый коронавирус

Жители Чаткала с подозрением на коронавирус напали на медиков

В Чаткальском районе пациенты, отказавшиеся от госпитализации, напали на врача и лаборанта. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что 2 мая медики пришли в дом к пациенту, у которого было подозрение на коронавирус. Когда медработники пытались взять ПЦР-анализы, пришли соседи и напали на них.

«Соседи заявили, что такой болезни нет. Они не дали взять анализы и стали гнать медиков, взяв лаборанта за ворот. От госпитализации двое членов семьи, куда пришли медики, отказались. Врача и лаборанта оскорбляли нецензурной бранью. Медики обратились с заявлением в милицию. Факт зарегистрирован в ЕРПП, проводится досудебное производство», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152161/
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