На Иссык-Куле сожитель матери приставал к ее несовершеннолетним дочерям

Сожитель матери приставал к двум ее несовершеннолетним дочерям. Об этом сообщают в ОФ «Юристы за права человека», в который обратились жители Тюпа.

В организации отмечают, что инцидент произошел в ночь на 18 апреля 2020 года.

«Мужчина И.С., 1979 года рождения, проживающий с матерью девочек, в состоянии алкогольного опьянения начал насильно стягивать одежду с девочек, несмотря на их сопротивление, говорил им «нет, вы будете играться» и начал трогать гениталии, груди девочек. Мать видела приставания к своим детям, но не предприняла никаких мер, чтобы защитить их. По предварительной информации, она страдает эпилепсией и, возможно, есть проблемы с психическим здоровьем. Семья состоит на учете в уполномоченном социальном отделе области как неблагополучная», – говорится в сообщении.

Как отмечается, соседи также сообщили юристам фонда, что орган по защите семьи и детей (ОПЗД) Тюпского района, зная о проблемной семье, никаких мер предпринимать не собирался.

«Утром 18 апреля дети пожаловались и рассказали все соседке. Она забрала их к себе домой и содержит в безопасности», — отметили в организации.

Юристы фонда совместно с командой Pro bono адвокатов сообщили о случившемся начальнику инспекции по делам несовершеннолетних МВД КР, на место была направлена следственно-оперативная группа (СОГ).

«Мужчина задержан, факт зарегистрирован в Единой регистрации преступлений, проступков (ЕРПП)», — отметили в организации.