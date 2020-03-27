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Сюжет: Новый коронавирус

Фейки про коронавирус продолжают распространять. ГКНБ напоминает о наказании

Еще несколько распространителей ложной информации выявили в Кыргызстане. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 25 марта задержан 28-летний И.у.А., уроженец Ноокатского района Ошской области, который в социальной сети разместил провокационный пост об ошибочном диагнозе коронавируса.

26 марта выявлены 56-летняя Г., проживающая в селе Кызыл-Бел Баткенской области, и 36-летний Ж.Э., уроженец села Ача-Кайынды Нарынской области.

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Выявлен очередной распространитель ложной информации

Женщина распространяла недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в области, а мужчина — через соцсеть информацию о том, что на санитарном посту села Кочкор сотрудники правоохранительных органов не проверяют документы и берут 200 сомов за проезд.

Со всеми провели профилактические беседы, в результате чего они раскаялись.

В настоящее время проводятся соответствующие меры для дачи юридической оценки их действиям.

В ГКНБ напомнили, что Республиканский штаб по коронавирусу работает в круглосуточном режиме по всей стране, куда могут обратиться для получения необходимой информации по телефону 0312881684.

Отметим, за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148191/
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