Выявлен очередной распространитель ложной информации

Задержан очередной распространитель слухов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 24 марта выявлен 47-летний Э.М., уроженец Кызыл-Кии Баткенской области, проживающий в Оше.

Он сообщил ложную информацию о якобы заразившихся коронавирусом жильцах одного из домов южной столицы. В ходе проверки медицинскими работниками каких-либо признаков заболевания среди жильцов не обнаружено.

Фото пресс-центра ГКНБ. Распространитель фейков

В отношении задержанного проведена профилактическая беседа.

Отметим, уже несколько человек задержаны в Кыргызстане за распространение фейков.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.