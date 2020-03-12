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Сюжет: Насилие над детьми

Гибель мальчика в Кара-Балте. Мужчину, напоившего ребенка водкой, осудили

Жайылский районный суд признал виновным 32-летнего П.А., напоившего шестилетнего мальчика водкой. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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Он рассказал подробности уголовного дела. В июле 2019 года обвиняемый П.А. сидел в компании у соседей и распивал спиртные напитки. Когда к ним подошел мальчик, мужчина ударил ребенка по голове, а затем заставил его выпить две рюмки водки и закурить сигарету.

«На следующий день ребенка с тяжелой алкогольной интоксикацией и судорогами увезли в больницу. Ю.П. скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание. В суде обвиняемый вину не признал. С его слов, он выпивал дома вместе с матерью ребенка», — сказал Нурлан Тагаев.

По словам обвиняемого, мальчик сам прибежал и просил налить ему водки. П.А. заявил, что дал ему подзатыльник и ушел.

Мать погибшего в суде заявила, что в момент происшедшего она вышла из дома, поскольку соседи, пришедшие к ней в гости, стали ругаться.

«Со слов А.П., когда она выходила из дома, ребенок остался, а по возвращении увидела, что мальчик лежит без сознания. Женщина показала суду, что мальчик водку не пил, а кто его напоил, не знает. В итоге суд приговорил обвиняемого П.А. к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы», — сказал Нурлан Тагаев.

Напомним, в июле 2019 года в Жайылской территориальной больнице скончался шестилетний мальчик, которого ради шутки напоили водкой. Милиция задержала подозреваемого А.П. (сын 60-летнего сожителя матери несовершеннолетнего мальчика). Семь дней ребенок пролежал в коме, а затем умер, не приходя в сознание.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146224/
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