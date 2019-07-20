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Сюжет: Насилие над детьми (252)

Шестилетний мальчик, которого мама с компанией напоили водкой ради шутки, умер

В Жайылской территориальной больнице скончался шестилетний мальчик, которого ради шутки напоили водкой. Об этом 24.kg сообщили медики. 

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Смерть ребенка констатирована сегодня в 16.20.

«Реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результатов. Предварительный диагноз показал, что у ребенка была сильная алкогольная интоксикация. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза», — сообщили редакции.

Ранее в милиции сообщили, что, по предварительным данным, к женщине и ее сожителю приехала компания, они распивали спиртные напитки. Кто-то предложил напоить ребенка, чтобы посмотреть, что с ним будет. Сейчас следствие восстанавливает всю картину произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мать и ее сожителя водворили в ИВС.
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