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Сюжет: Насилие над детьми (253)

Гибель шестилетнего мальчика, которого напоили водкой: задержан подозреваемый

По факту смерти несовершеннолетнего мальчика в Жайылском районе задержан подозреваемый. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Напомним, что в Жайылской территориальной больнице скончался шестилетний мальчик, которого ради шутки напоили водкой.

Сотрудники милиции опросили причастных к данному преступлению лиц. Ранее зарегистрированное преступление по статье 137 «Склонение к самоубийству» переквалифицировано на статью 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 31-летний А.П. (сын 60-летнего сожителя матери несовершеннолетнего мальчика). Он водворен в изолятор временного содержания ОВД Жайылского района. Досудебное производство продолжается.
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