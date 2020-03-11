Пьяный мужчина пытался изнасиловать девочку, соседи едва не устроили самосуд

Пьяный житель села Кашат Иссык-Кульской области пытался изнасиловать свою 12-летнюю соседку. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Отмечается, что в правоохранительные органы с заявлением обратилась мать несовершеннолетней.

«Во время попытки изнасилования отец девочки заметил это и набросился на насильника. Несколько разозленных местных жителей тоже нанесли ему удары — пытались устроить самосуд. Однако местные аксакалы остановили потасовку и вызвали милицию», — сказали в пресс-службе.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 39-161 «Попытка изнасилования» УК КР. Решением Иссык-Кульского районного суда подозреваемого поместили в СИЗО Каракола на два месяца. Следствие продолжается.