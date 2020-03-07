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Сюжет: Семейное насилие

Жестокое убийство в Бишкеке. Ребенок пришел в себя и начал говорить

Мальчик, которого отец ударил ножом, пришел в себя и начал говорить. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, у мальчика намечается положительная динамика. Однако состояние остается тяжелым, ребенок по-прежнему в реанимации.

«Аппарат искусственной вентиляции легких ему сняли. Самостоятельное дыхание уже восстановлено. Ребенок в сознании, открывает глаза и потихоньку начал говорить», — рассказали в Минздраве.

Напомним, накануне в 5-м микрорайоне мужчина зарезал жену и напал на ребенка. Тело самого мужчины было найдено в ванной. По предварительной версии, он повесился. Позже выяснилось, что напавший ранее работал в Октябрьском районном суде Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145798/
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