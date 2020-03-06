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Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке мужчина убил жену и ранил ножом ребенка

В Бишкеке мужчина напал с ножом на жену и ребенка. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что женщина мертва, ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Городской детской клинической больницы. Известно, что девятилетнему мальчику нанесли пять ножевых ранений.

«По некоторым данным, мужчина после совершенного им преступления повесился. Его тело обнаружено в ванной», — сообщили редакции.

В УВД Октябрьского района подтвердили информацию о раненом ребенке и трупе женщины. По данным милиции, на месте руководство ГУВД Бишкека и прокуратуры Октябрьского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145747/
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