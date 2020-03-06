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Сюжет: Семейное насилие

Жестокое убийство в Бишкеке. Напавший на жену и сына мужчина был судьей

Мужчина, убивший жену и ранивший своего сына, ранее работал в Октябрьском районном суде Бишкека. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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По предварительным данным, А.М. был судьей. Он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

«Известно, что между бывшим сотрудником Фемиды и его 45-летней супругой Ж.Т. произошла ссора, в ходе которой он нанес ей ножевые ранения, а затем сыну», — сообщили редакции.

Ребенок в настоящее время находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145768/
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