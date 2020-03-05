Милиция задержала еще одну женщину, нападавшую на сотрудников Жогорку Кенеша

ГУВД Бишкека установило личности двух участниц митинга в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова, нападавших на сотрудников Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Накануне сообщалось о задержании одной из нападавших — 45-летней Н.Ч.

Уточняется, что вчера также вручили уведомление о подозрении в массовых беспорядках 53-летней А.Б. Обеих женщин водворили в ИВС на 48 часов.

2 марта в Бишкеке прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Позже в социальных сетях появилось видео, где несколько женщин напали на сотрудников ЖК и требовали от них объяснений, почему политического заключенного не выпускают на свободу.