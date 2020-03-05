12:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Милиция задержала еще одну женщину, нападавшую на сотрудников Жогорку Кенеша

ГУВД Бишкека установило личности двух участниц митинга в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова, нападавших на сотрудников Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей

Накануне сообщалось о задержании одной из нападавших — 45-летней Н.Ч.

Уточняется, что вчера также вручили уведомление о подозрении в массовых беспорядках 53-летней А.Б. Обеих женщин водворили в ИВС на 48 часов.

2 марта в Бишкеке прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Позже в социальных сетях появилось видео, где несколько женщин напали на сотрудников ЖК и требовали от них объяснений, почему политического заключенного не выпускают на свободу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145576/
просмотров: 1191
Версия для печати
Материалы по теме
Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей
Активную участницу митинга в поддержку Садыра Жапарова водворили в СИЗО ГКНБ
В соцсетях вычислили «профессиональных» митингующих на акции Садыра Жапарова
Депутат возмутился нападением митингующих на сотрудников Жогорку Кенеша
Сторонников Садыра Жапарова привлекут за нападение на сотрудников Жогорку Кенеша
ГКНБ провел обыск в офисе штаба в поддержку Садыра Жапарова
Каныбека Осмоналиева исключат из партии «Ар-Намыс»: нарушил этические нормы
После митинга: из 166 задержанных 162 отпущены после установления личности
Всего за медицинской помощью после митинга в Бишкеке обратилось 22 человека
В больницу обратились 18 милиционеров после митинга сторонников Садыра Жапарова
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке гражданка США заявила об&nbsp;изнасиловании В Бишкеке гражданка США заявила об изнасиловании
Мужчина пытался попасть к&nbsp;себе домой через окно и&nbsp;сорвался с&nbsp;третьего этажа Мужчина пытался попасть к себе домой через окно и сорвался с третьего этажа
В&nbsp;Бишкеке джип протаранил три машины и&nbsp;врезался в&nbsp;дерево В Бишкеке джип протаранил три машины и врезался в дерево
Женщина погибла под колесами автомобиля в&nbsp;Бишкеке Женщина погибла под колесами автомобиля в Бишкеке
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
Выборы-2020. Вниманию политических партий Выборы-2020. Вниманию политических партий
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
5 марта, четверг
12:08
В Кыргызстане больше всего беженцев из Сирии и Афганистана В Кыргызстане больше всего беженцев из Сирии и Афганист...
12:00
Предвыборные программы партий. Пустые обещания в красивой обертке
11:47
Милиция задержала еще одну женщину, нападавшую на сотрудников Жогорку Кенеша
11:37
Коалиция большинства ЖК выбрала кандидатов в Совет по отбору судей
11:19
Одна из организаторов митинга в поддержку Садыра Жапарова работала судьей