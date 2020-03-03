Сторонников Садыра Жапарова привлекут за нападение на сотрудников Жогорку Кенеша

Факт нападения митингующих в поддержку Садыра Жапарова на сотрудников Жогорку Кенеша зарегистрирован в ЕРПП. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.

«В рамках настоящего досудебного производства ведутся поисковые и разыскные мероприятия», — сообщили в ГУВД.

Напомним, 2 марта митингующие в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова пришли к зданию Жогорку Кенеша. Возле КПП они нападали на выходящих сотрудников и требовали от них объяснений, почему политического заключенного не выпускают на свободу. Видео нападения появилось на странице «БеспределKG».