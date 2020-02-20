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Продажа наркотиков через Telegram. СБНОН возбудила уголовное дело

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков возбудила уголовное дело по материалу 24.kg о продаже наркотиков в мессенджере Telegram. Об этом редакции сообщил заместитель начальника организационно-аналитического управления СБНОН Нурмат Болпонов.

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По его словам, материалы зарегистрированы в ЕРПП по статьям 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» и 268 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.

Уточняется, что в 2019 году выявлено около 20 аналогичных интернет-каналов, 6 из них закрыты, по 13 назначены экспертизы, но и их деятельность также прекращена.

Напомним, на прошлой неделе читатель 24.kg сообщил, что в Instagram наткнулся на скрытую рекламу курительных смесей, а ссылка вела в Telegram, где открыто предлагают купить разные виды наркотиков. Редакция решила проверить, действительно ли любой желающий (в том числе и ребенок) может купить «дурь» через мессенджер.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144251/
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