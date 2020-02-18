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Общество

Как мы в Telegram марихуану и экстази покупали. Эксперимент

В Кыргызстане через Telegram-каналы открыто продают наркотические и психотропные вещества. Управление Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД не первый год пытается пресекать подобные факты. Но безуспешно.

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На днях читатель 24.kg сообщил, что в Instagram наткнулся на скрытую рекламу курительных смесей, а ссылка вела в Telegram, где предлагают купить разные виды наркотиков.

«Хочу, чтобы были приняты меры в отношении распространителей «грязи», которой травят наших детей, я уже написал письмо в МВД», — пишет он.

Корреспондент 24.kg решил проверить, действительно ли любой желающий (в том числе и ребенок) может купить «дурь» через мессенджер.

Найти поставщика оказалось совсем не трудно, достаточно вбить в поиске название указанной группы и написать, что желаешь приобрести наркотики. Буквально через 10 минут пришло личное сообщение от менеджера группы, он стал уточнять заказ.

24.kg
Фото 24.kg. Через Телеграм-каналы открыто продают наркотики
Через несколько часов менеджер прислал прайс на разные виды наркотиков. Отметим, что продавец даже не поинтересовался для приличия возрастом покупателя. Получается, любой и в том числе ребенок может спокойно заказать травку или таблетки. Были бы деньги.

При этом менеджер уверяет, что правоохранительные и другие соответствующие органы не узнают о сделке.

Собеседник сообщил, что оплата за товар производится через платежные терминалы. Удобству, которое предлагает наркокурьер, могли бы позавидовать многие госорганы и учреждения по предоставлению услуг. Оплатить можно в любом из трех районов Бишкека — Октябрьском, Свердловском или Ленинском, продавец уверял, что товар доставят в срок.

Но получить свой заказ можно только в том случае, если ты заранее оплатишь и отправишь в доказательство фото квитанции об оплате. После этого заказчику присылают координаты места, где спрятан «клад».

24.kg
Фото 24.kg. После оплаты, поставщик отправляет фото и место «клада»

Не завершая сделку, 24.kg несколько дней назад передало всю имеющуюся информацию в Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД КР. В ведомстве заверили, что начнут проверку по факту.

24.kg
Фото 24.kg. Через два дня пользователь удалил свой аккаунт из Telegram

Спустя несколько дней менеджер удалил свой аккаунт в Telegram. СБНОН все еще проверяет информацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143672/
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