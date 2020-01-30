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Происшествия

Опять нападение. В Таласской областной больнице избили санитарку

В родильном отделении Таласской областной объединенной больницы избили санитарку. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что ЧП прозошло 28 января. Потерпевшая написала заявление в милицию.

«Посетители хотели войти в палату к пациентке. Их попросили подождать. В итоге произошла словесная перепалка, санитарку начали пинать. По данному факту проводится проверка», — отметили в УВД.

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Это не первый случай агрессивного отношения к работникам здравоохранения. Ранее сообщалось, что бывший глава Центра общей врачебной практики в селе Жаны-Жер Сокулукского района напал на семейного врача.

А в Городской детской клинической больнице № 3 произошла драка. Пациентка накинулась на врача за то, что та отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142052/
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