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Агент 024

Бывший глава клиники села Жаны-Жер напал на врача

Бывший глава Центра общей врачебной практики в селе Жаны-Жер Сокулукского района напал на семейного врача. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, Медетбек Бостаев ворвался в кабинет врача с 40-летним стажем. Избил, оскорблял и устроил погром в кабинете.

«Он разбил всю технику, разбросал документы, избил врача-женщину. Выдумал причину якобы из-за кресла. Он долгие годы мешал работать пострадавшему врачу, в период руководства не раз пытался незаконно уволить ее, но проиграл в суде два раза. Медик смогла отстоять свои права и ради населения продолжала работать. Поэтому в отместку он решил все разгромить, нанес тяжкий вред здоровью», — пишет читатель.

Исполняющий обязанности главного врача клиники в селе Жаны-Жер Шухрат Тажибаев подтвердил 24.kg, что между медиком и бывшим начальником произошел конфликт. По его словам, за день до перепалки 70-летняя врач перенесла к себе в кабинет кресло экс-главврача, тот устроил скандал.

«Никто никого не бил. Он зашел в кабинет, чтобы вернуть свое кресло. Она начала кричать и возникла ссора. В ходе словесной перепалки упал стол с компьютером, но ничего страшного не случилось. Ситуация разрешена», — отметил Тажибаев.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg сказали, что проверяют информацию.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/141702/
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