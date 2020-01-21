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Происшествия

В детской больнице снова напали на врача

В Городской детской клинической больнице № 3 снова драка. Пациентка накинулась на врача за то, что та отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной. Видео инцидента опубликовали в Instagram.

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И снова 3 детская Сегодня в 14 часа дня пациентка из за того что ее начали снимать на видео потому что она ругалась и нецензурно выражалась из за того что другой врач ей сказала что мы с ангиной не госпитализируем, и что ребёнок вообще не нуждается даже в другой больнице в госпитализации так как ребёнок 4 х лет стабильный и маму беспокоил только частый кашель. Агрессивная мамаша телефон выкинула выхватив из рук, сильно несколько раз ударила по животу набросилась. Я просто не могу понять почему нас врачей так ненавидят, с нами как только не обращаются они должны нас убить тогда люди успокоятся и кто то начнёт на что то реагировать не за что ну ребёнка посмотрели же полностью объяснила врач что при ангине кашляет, и вчера был ребёнок осмотрен есть назначения на руках она вообще не в какую.

Публикация от KG Врачи (@kg_vrachi)

«Агрессивная мамаша телефон выкинула, выхватив его из рук, сильно несколько раз ударила по животу и набросилась. Я просто не могу понять, почему нас врачей так ненавидят? Ребенка посмотрели же, полностью объяснила врач, что при ангине кашляет, и вчера был ребенок осмотрен, есть назначения на руках», — говорится в описании к ролику.

Напомним, это уже не первый случай нападения на медика в этом месяце. 13 января в соцсетях опубликовали видео инцидента в этой же больнице. Женщина с ребенком была не согласна с назначенным лечением и накинулась с угрозами на врача.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141158/
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