В детской больнице снова напали на врача

В Городской детской клинической больнице № 3 снова драка. Пациентка накинулась на врача за то, что та отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной. Видео инцидента опубликовали в Instagram.

«Агрессивная мамаша телефон выкинула, выхватив его из рук, сильно несколько раз ударила по животу и набросилась. Я просто не могу понять, почему нас врачей так ненавидят? Ребенка посмотрели же, полностью объяснила врач, что при ангине кашляет, и вчера был ребенок осмотрен, есть назначения на руках», — говорится в описании к ролику.

Напомним, это уже не первый случай нападения на медика в этом месяце. 13 января в соцсетях опубликовали видео инцидента в этой же больнице. Женщина с ребенком была не согласна с назначенным лечением и накинулась с угрозами на врача.