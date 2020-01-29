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Происшествия

Неизвестные женщины пытались сорвать форум правозащитников в Бишкеке

Сегодня в здании одного из отелей в Бишкеке проходит форум по обсуждению законопроекта, который обязывает НПО отчитываться об источниках финансирования. С инициативой выступил депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Райымкулов.

С утра у входа в отель собралась группа женщин. Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова пояснила 24.kg, что это не участницы круглого стола. Они явились с намерением помешать собравшимся провести дискуссию по скандальному проекту. «Пришлось вызывать наших сотрудников, чтобы женщин не пропустили», — отметила Чолпон Джакупова.

Правозащитники просят нардепа отозвать свою инициативу. По их мнению, принятие законопроекта повлечет потенциальные риски для государства и потребует дополнительного финансирования из бюджета.

Ранее раскритиковали законопроект Бактыбека Райымкулова эксперты правовой клиники «Адилет». Они подчеркивают, что законопроект содержит массу правовых норм, несущих серьезные вызовы и угрозы демократическим ценностям государства. А отдельные элементы противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, конституционным гарантиям и законодательству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141903/
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