Почему обязать НПО отчитываться о финансах незаконно, объяснили в «Адилете»

Юристы правовой клиники «Адилет» раскритиковали законопроект об НПО. Документ на общественное обсуждение ранее представил депутат парламента Бактыбек Райымкулов.

Инициатор предлагает обязать законом все неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования.

Юристы считают, что нардеп, выдвигая эту инициативу, нарушает положения Конституции и пункты международных норм права.

В «Адилете» подчеркивают: по результатам проведенного анализа выяснилось, что законопроект содержит массу правовых норм, несущих серьезные вызовы и угрозы демократическим ценностям правового государства. А отдельные элементы противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, а также конституционным гарантиям и законодательной базе.

Противоречия в законопроекте об НПО: несоответствие требованиям международных стандартов прав человека и конституционных гарантий относительно допустимого, то есть правомерного и соразмерного ограничения прав и свобод человека;

дискриминация при определении только трех организационно-правовых форм некоммерческих организаций, в отношении которых предусматривается установить дополнительные формы отчетности;

дублирование норм действующего законодательства в части предоставления различных сведений о деятельности НПО в рамках периодической отчетности;

грубое несоответствие требованиям законодательства, предъявляемым к подготовке нормативных правовых актов.

Юристы напоминают, что НПО Кыргызстана принимают активное участие в общественной жизни страны и вносят значительный вклад в соблюдение государством принятых на себя международных обязательств, Конституции и законодательства.

«Зачастую именно силами НПО, к числу которых могут относиться также и СМИ, выявляются случаи злоупотреблений властью и других грубейших нарушений законодательства со стороны представителей государственных органов, судей, сотрудников правоохранительной системы. Это в свою очередь может выступать в качестве одной из фактических причин, побуждающих органы государственной власти предпринимать попытки установить дополнительный, более жесткий контроль за деятельностью НПО», — отметили в «Адилете».

Предлагаемые законопроектом изменения несут в себе риски использования инструментов отчетности в целях оказания давления на некоммерческий сектор в связи с его активной позицией в жизнедеятельности общества. Из анализа «Адилета»

Напомним, что отчетности от НПО о своих донорах требуют и представители движения «Кырк чоро».

В свою очередь правозащитники заметили, что в демократических государствах требование о публикации отчетов могут устанавливать только для тех НПО и НКО, которые дополнительно приобрели статус благотворительной или общественно полезной организации.

В 2016 году парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах.

Однако от требования к НПО предоставить информацию о своих поступлениях и расходах депутаты не отказываются.