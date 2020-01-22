Нападение на детского врача. Начато досудебное производство

Сотрудники милиции устанавливают личность и разыскивают женщину, которая накануне напала и нанесла телесные повреждения врачу Городской детской клинической больницы № 3. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека.

Читайте по теме Врача, на которую напала пациентка, положили в больницу с угрозой выкидыша

По ее данным, врач обратилась в правоохранительные органы с письменным заявлением с просьбой принять меры в отношении неизвестной, которая, находясь на приеме с сыном, начала вести себя агрессивно и, выражаясь нецензурной бранью, нанесла телесные повреждения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках КР. Помимо этого, по факту нанесения телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана соответствующая юридическая оценка.

Напомним, вчера в Городской детской клинической больнице № 3 снова произошел инцидент с врачом. Пациентка накинулась на медика за то, что та отказала в госпитализации ее ребенку с ангиной.