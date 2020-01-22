09:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Нападение на детского врача. Начато досудебное производство

Сотрудники милиции устанавливают личность и разыскивают женщину, которая накануне напала и нанесла телесные повреждения врачу Городской детской клинической больницы № 3. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека.

Читайте по теме
Врача, на которую напала пациентка, положили в больницу с угрозой выкидыша

По ее данным, врач обратилась в правоохранительные органы с письменным заявлением с просьбой принять меры в отношении неизвестной, которая, находясь на приеме с сыном, начала вести себя агрессивно и, выражаясь нецензурной бранью, нанесла телесные повреждения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках КР. Помимо этого, по факту нанесения телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет дана соответствующая юридическая оценка.

Напомним, вчера в Городской детской клинической больнице № 3 снова произошел инцидент с врачом. Пациентка накинулась на медика за то, что та отказала в госпитализации ее ребенку с ангиной.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141167/
просмотров: 14
Версия для печати
Материалы по теме
Врача, на которую напала пациентка, положили в больницу с угрозой выкидыша
В детской больнице снова напали на врача
Наказывать за нападения на медиков предлагают депутаты
Главврач детской больницы опровергает информацию об увольнении педиатра
В поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не выйти на работу
Какое наказание остановит людей от нападок на врачей? Опрос
Женщина набросилась на врача с угрозами. Медик уволилась
Врачей бьют и оскорбляют. Кто и как их защитит?
Защитить честь и достоинство врачей и учителей намерены в Жогорку Кенеше
Женщина набросилась на врача с угрозами. Начато досудебное производство
Популярные новости
Бывший сотрудник прокуратуры нарушил ПДД и&nbsp;сорвал нагрудную камеру инспектора Бывший сотрудник прокуратуры нарушил ПДД и сорвал нагрудную камеру инспектора
В&nbsp;Бишкеке 17-летнюю девочку насильно заставили работать в&nbsp;притоне В Бишкеке 17-летнюю девочку насильно заставили работать в притоне
В&nbsp;Маевке обнаружена незаконная майнинг-ферма В Маевке обнаружена незаконная майнинг-ферма
Я&nbsp;сбил человека, и&nbsp;мне нужно $200. В&nbsp;Бишкеке задержан телефонный мошенник Я сбил человека, и мне нужно $200. В Бишкеке задержан телефонный мошенник
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
22 января, среда
09:19
Нападение на детского врача. Начато досудебное производство Нападение на детского врача. Начато досудебное производ...
09:09
Чем посыпают дороги в Бишкеке. Горожане недовольны белыми разводами на авто
09:07
Жертвами нового коронавируса в Китае стали девять человек
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах опасно находиться на улице
08:56
Адвокат намерена привлечь к ответственности сбежавшего Насирбека Алмаматова
21 января, вторник
23:54
Новую технологию для контроля здоровья создает Apple