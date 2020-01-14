Избиение солдат-срочников. Прапорщик осужден на пять лет лишения свободы

Обвиняемого в избиении солдат срочной службы в зенитно-ракетной бригаде прапорщика Сил воздушной обороны приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«В отношении второго обвиняемого — лейтенанта СВО — уголовное разбирательство прекратили на стадии следствия. Потерпевшие отказались от претензий к офицеру. По их словам, в избиении непосредственно принимал участие прапорщик», — заявили редакции.

Напомним, что в зенитно-ракетной бригаде Сил воздушной обороны шестерых солдат срочной службы избивали дубинкой прапорщик и старший лейтенант. Ранее они передавали письмо начальнику отдела по воспитательной работе, но никакой реакции не последовало. Позже Военная прокуратура Бишкекского гарнизона задержала двоих подозреваемых. Однако суд отпустил их под домашний арест.