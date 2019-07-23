Избиение солдат в бригаде СВО. Подозреваемых отпустили под домашний арест

Подозреваемых в избиении солдат в зенитно-ракетной бригаде отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Известно, что гособвинение просило заключить лейтенанта и старшину под стражу. Однако суд избрал им меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Такое решение принято в связи с тем, что их преступление относится к категории менее тяжких», — заявили редакции.

Напомним, что в зенитно-ракетной бригаде Сил воздушной обороны шестерых солдат срочной службы избивали дубинкой старшина и старший лейтенант. Ранее они передавали письмо начальнику отдела по воспитательной работе, однако никакой реакции не последовало. Позже Военная прокуратура Бишкекского гарнизона задержала двоих подозреваемых.