Опять неуставные взаимоотношения. В зенитно-ракетной бригаде избили солдат

В зенитно-ракетной бригаде Сил воздушной обороны избили солдат. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
По предварительным данным, неуставные взаимоотношения выявились в ходе проверки.
«Известно, что несколько солдат написали в своих объяснительных, что их избивали старшина и офицер», — сообщили редакции.
В Генеральном штабе не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
По данным ведомства, сейчас комиссия СВО проводит проверку по всем соединениям и частям.
«Комиссия проверяет соблюдение законности. Если такой факт выявится, будут приняты меры», — прокомментировали в Генштабе.