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Сюжет: ЧП в армии (219)

Опять неуставные взаимоотношения. В зенитно-ракетной бригаде избили солдат

В зенитно-ракетной бригаде Сил воздушной обороны избили солдат. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, неуставные взаимоотношения выявились в ходе проверки.

«Известно, что несколько солдат написали в своих объяснительных, что их избивали старшина и офицер», — сообщили редакции.

В Генеральном штабе не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

По данным ведомства, сейчас комиссия СВО проводит проверку по всем соединениям и частям.

«Комиссия проверяет соблюдение законности. Если такой факт выявится, будут приняты меры», — прокомментировали в Генштабе.
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