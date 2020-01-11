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Происшествия

Ситуация на границе вновь обострилась: дорога Ош — Баткен — Исфана перекрыта

Жители села Кок-Таш Баткенского района сегодня перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. Об этом 24.kg сообщили в аппарате полномочного представителя правительства КР в Баткенской области.

Трасса соединяет село с территорией Дахма в Таджикистане. Ранее отсюда были эвакуированы все кыргызстанцы.

Аким Баткенского района Каланбек Маркаев вновь выехал на встречу с сельчанами. В переговорах участвует глава местного отделения милиции.

Местные жители требуют организовать в приграничных районах усиленное патрулирование и постоянную охрану.

По данным чиновников, сейчас жители сел Кок-Таш и Сомониен (Таджикистан) собрались и не расходятся. Сельчане отказываются разблокировать дорогу. 

К эпицентру событий уже прибыли первый заместитель председателя ГПС КР Абдикарим Алимбаев и заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев. Они ведут переговоры.

Напомним, что ситуация обострилась вчера ночью, когда в местности Жака-Орук граждане Таджикистана закидали камнями автомашину. Она ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 2.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны РТ из охотничьего ружья.

Сегодня президенты Кыргызстана и Таджикистана провели телефонный разговор. Стороны отметили важность проведения разъяснительных работ среди местного населения в целях предупреждения подобных случаев.
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