Инцидент на границе. О чем говорили Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон

Сооронбай Жээнбеков сегодня провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана. Стороны обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской государственной границе.

Уточняется, что Сооронбай Жээнбеков особо отметил: для двух стран очень важно поддерживать стабильную ситуацию на общей границе. Он добавил, что бытовые конфликты граждан стали весьма чувствительными.

«Между кыргызами и таджиками была, есть и будет многовековая дружба. Мы не должны допускать эскалации ситуации на границе. К сожалению, в последнее время конфликты на приграничной территории участились. Накануне на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана случился очередной инцидент», — подчеркнул глава государства.

Он отметил важность проведения разъяснительных работ среди местного населения в целях предупреждения подобных случаев. И подчеркнул, что по итогам совместного расследования необходимо наказать виновных в приграничном конфликте.

В ходе телефонного разговора президенты также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и приоритетные планы на ближайшую перспективу.