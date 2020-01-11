13:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Инцидент на границе. О чем говорили Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон

Сооронбай Жээнбеков сегодня провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана. Стороны обсудили ситуацию на кыргызско-таджикской государственной границе.

Уточняется, что Сооронбай Жээнбеков особо отметил: для двух стран очень важно поддерживать стабильную ситуацию на общей границе. Он добавил, что бытовые конфликты граждан стали весьма чувствительными.

«Между кыргызами и таджиками была, есть и будет многовековая дружба. Мы не должны допускать эскалации ситуации на границе. К сожалению, в последнее время конфликты на приграничной территории участились. Накануне на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана случился очередной инцидент», — подчеркнул глава государства.

Он отметил важность проведения разъяснительных работ среди местного населения в целях предупреждения подобных случаев. И подчеркнул, что по итогам совместного расследования необходимо наказать виновных в приграничном конфликте.

В ходе телефонного разговора президенты также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и приоритетные планы на ближайшую перспективу.

Напомним, что в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт. ЧП произошло вчера ночью в местности Жака-Орук.

 
Ссылка:
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
Погранслужба Кыргызстана уличила таджикских коллег в искажении фактов
Инцидент на границе. Эвакуированным сельчанам помогает офис Красного Полумесяца
Инцидент на границе. Премьер-министр Кыргызстана поручил усилить охрану
Инцидент на границе. Послу Таджикистана вручена нота протеста
Инцидент на границе. Версия ГКНБ Таджикистана
Инцидент на границе. Все жители местности Дахма эвакуированы
Инцидент на границе. Главы Баткенской и Согдийской областей ведут переговоры
Ситуация на границе с Узбекистаном стабильная
На кыргызско-узбекском участке границы снова неспокойно
Конфликт на границе. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство
Популярные новости
Выборы&nbsp;&mdash; 2020. Кто возглавит партийный список, рассказал Омурбек Текебаев Выборы — 2020. Кто возглавит партийный список, рассказал Омурбек Текебаев
Политический сезон&nbsp;&mdash; 2020&nbsp;стартовал. Чего нам ждать Политический сезон — 2020 стартовал. Чего нам ждать
Политический прогноз&nbsp;&mdash; 2020. Выборы, свадьбы, митинги: что еще обещают эксперты Политический прогноз — 2020. Выборы, свадьбы, митинги: что еще обещают эксперты
Инцидент на&nbsp;границе. Послу Таджикистана вручена нота протеста Инцидент на границе. Послу Таджикистана вручена нота протеста
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
11 января, суббота
12:48
Онлайн-регистрация юридических лиц стала доступной по всему Кыргызстану Онлайн-регистрация юридических лиц стала доступной по в...
12:27
В Бишкеке горит кафе «Нават»
12:24
Дело о наградном оружии. Егору Скобееву продлили меру пресечения
12:17
Казахстанка пыталась незаконно перейти границу, скрываясь в машине с дипномерами
12:02
Инцидент на границе. О чем говорили Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон