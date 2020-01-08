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Происшествия

Стала известна официальная причина крушения украинского Boeing в Тегеране

Официальную версию крушения украинского лайнера в Тегеране озвучил представитель иранского аэропорта. По его словам, причиной стало возгорание двигателя. Об этом пишет РИА Новости.

Все пассажиры и члены экипажа рухнувшего в Иране самолета погибли.
 

Boeing потерпел крушение сегодня утром у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как сообщил представитель Минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Самолет летел из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. Лайнер перестал подавать сигналы через 2 минуты после взлета.
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