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Происшествия

В Иране разбился пассажирский Boeing 737, летевший в Киев

Фото © Flickr/Eric Johnston. Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Иллюстративное фото

Пассажирский Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», на борту которого находилось 180 пассажиров, рухнул вблизи аэропорта Тегерана. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным портала Flightradar24, лайнер вылетел из аэропорта в 6.12 по местному времени почти с часовой задержкой и пропал с экранов радаров через четыре минуты после взлета. Агентство Tasnim сообщает, что причиной крушения стали «технические проблемы».

Лайнер выполнял рейс в Киев. Самолету было менее четырех лет. В авиакомпанию он поступил в 2016 году, отметил Life.
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