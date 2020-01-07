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Происшествия

Размозжил голову, облил кипятком. Родственник о гибели 26-летней Нурсулуу

26-летняя жительница Баткена Нурсулуу скончалась в отделении реанимации областной больницы 4 января. По данным УВД региона, в ходе расследования установлено, что смерть наступила из-за жестоких побоев. Это происшествие вызвало общественный резонанс.

Родственник погибшей Калдарбек Шамшиев рассказал журналистам, что в последние годы Нурсулуу подвергалась жестокому семейному насилию регулярно. До трагедии женщина несколько раз уходила к своим родителям после того, как муж ее избивал.

По словам Калдарбека Шамшиева, Нурсулуу плакала и рассказывала, что муж относится к ней плохо, бьет и унижает.

«Я забирал ее тело из морга, видел следы избиения. Основную травму она получила в голову, муж ее просто размозжил. Чтобы скрыть преступление, он вылил на тело Нурсулуу кипяток. Просто зверски убил свою жену», — рассказал родственник погибшей.

По данному делу начато досудебное производство по статье «Убийство» УК КР. Обвинения предъявлены мужу погибшей. Он по решению суда арестован на время следствия и водворен в СИЗО.

У погибшей осталось трое несовершеннолетних детей.
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