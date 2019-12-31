ДТП с участием машины УВД произошло в Бишкеке

В Бишкеке произошло ДТП с участием милицейской машины. Фото аварии опубликовали на странице oppa.kg в социальной сети Instagram.

Уточняется, что ДТП произошло на улице Панфилова.

Фото со страницы oppa.kg. В Бишкеке милицейская машина столкнулась с Honda Fit

В ГУОБДД 24.kg подтвердили информацию об аварии. По предварительным данным, ДТП произошло на пересечении улиц Панфилова и Медерова.

«Милицейский УАЗ столкнулся с Honda Fit. Последний автомобиль ехал по улице Панфилова и на пересечении с улицей Медерова столкнулся с милицейским авто. В настоящий момент двое пострадавших госпитализированы. Материалы будут переданы в следственную службу ГУВД», — сообщили в ГУОБДД.