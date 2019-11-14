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Более 20 тысяч бутылок водки изъяли в городе Балыкчи

Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с ГСБЭП в городе Балыкчи выявили фирму, незаконно выпускающую алкогольную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, установлено, что ОсОО «Балыкчи алко трейд» изготавливало водочную продукцию марки «Оренбургский пуховый платок» без лицензии.

В октябре 2019 года действие лицензии приостановлено Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По итогам рейдовых мероприятий изъято 21 тысяча 200 бутылок водки емкостью 0,5 литра.
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