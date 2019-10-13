В Бишкеке сегодня в 9.30, в лесопосадке в микрорайоне «Асанбай» найдено тело известного организатора праздничных мероприятий и квестов Егора Паньшина.

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В ГУВД столицы, со ссылкой на Октябрьское РОВД, рассказали подробности.

Уточняется, что прибывшая на место оперативно-следственная группа обнаружила труп мужчины сидящего на коленях, на шее которого был бытовой электрический удлинитель, конец привязан к дереву. Личность установлена, им оказался 45-летний Егор Паньшин.

По полученным предварительным данным, у Паньшина в последнее время были проблемы на работе и долги.

Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы и проводится проверка всех обстоятельств.