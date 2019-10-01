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Вывод $5 миллионов из «Манаса». Стало известно, кому предъявлено обвинение

По делу о выводе в оффшоры $5 миллионов из «Манаса» задержан Мирлан Бегалиев. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Отмечается, что именно Мирлан Бегалиев в 2014 году был начальником юридического отдела ОАО «Международный аэропорт «Манас». В декабре 2018-го после отставки главы компании Эмира Чукуева он стал и. о. председателя правления ОАО. Сейчас он занимает должность члена правления ОАО «МАМ».

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Кроме того, по делу проходит экс-глава финансово-экономической дирекции Жаныл Абикова.

Свидетелем по делу является бывший председатель правления ОАО «МАМ» и экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов. Ранее об этом рассказал журналистам его адвокат Сергей Слесарев.

Напомним, что ГСБЭП возбудила уголовное дело по факту вывода $5 миллионов из ОАО «Международный аэропорт «Манас» в 2014 году через оффшорные компании.
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