Из аэропорта «Манас» вывели $5 миллионов. Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту вывода $5 миллионов из ОАО «Международный аэропорт «Манас» в 2014 году. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, ГСБЭП установлен факт вывода денег через офшорные компании. Следствием установлено, что лица, занимавшие ответственные руководящие должности в ОАО «МАМ» в 2014 году, заключили заведомо невыгодный договор на приобретение 100 процентов пакета акций практически обанкротившегося и убыточного на тот период ЗАО «Топливный центр», расположенногой на территории ОАО «МАМ». Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков.

«В декабре 2014 года в адрес ОАО «МАМ» поступило коммерческое предложение от компании «Ф.С.Л.», директором которой является гражданка Кипра, о приобретении 100 процентов пакета акций ЗАО «Топливный центр» за $7 миллионов. Рассмотрение коммерческого предложения было поручено начальнику юридического отдела ОАО «МАМ» Б.М. и директору финансово-экономической дирекции А.Ж. Они, якобы исследовав деятельность ЗАО «Топливный центр», составили фиктивную служебную записку, в которой указали, что предприятие доходное и не имеет каких-либо долговых обязательств», — рассказали в ГСБЭП.

На самом деле когда ЗАО по балансу шло к банкротству, так как задолженности превышали активы. Далее, в кратчайшие сроки, 25 декабря 2014 года, на основании этой служебной записки советом директоров ОАО «МАМ» одобрено предложение о приобретении ЗАО «Топливный центр». И уже на следующий день вынесено решение правления ОАО «МАМ» о приобретении 100 процентов пакета акций ЗАО за $5 миллионов.

«В тот же день был заключен договор между ОАО «МАМ» в лице председателя правления И.А. и компанией «Ф.С.Л.» в лице директора компании Е.К. Буквально через пару дней средства со счета ОАО «МАМ» перечислены на счета двух офшорных компаний. При этом стоимость акций предприятия на момент реализации составляла всего 100 тысяч сомов.

Вместе с этим следствием установлено, что бенефициарным владельцем, то есть истинным получателем денег, стала некая Б. А. Т. 30 сентября 2019 года в рамках расследуемого дела следственными органами по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 (растрата вверенного имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса, задержан бывший начальник юридического отдела ОАО «МАМ» Б.М. и водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — заключили в Финполе.

Сейчас дело расследуется. К уголовной ответственности будут привлечены все причастные к преступлению лица.