Финпол допросил Албека Ибраимова. Пока в качестве свидетеля

Албека Ибраимова в ГСБЭП вызывали в качестве свидетеля по факту покупки ОАО «МАМ» топливного центра. Об этом 24.kg заявил его адвокат Сергей Слесарев.

Он добавил, что повторный допрос состоялся 29 августа, его подзащитный ответил на все вопросы.

Ранее юрист сообщил, что Албека Ибраимова 27 августа без уведомления, не известив адвоката, доставили на допрос в ГСБЭП. Тогда он отказался отвечать на вопросы.

Отметим, что 23 августа по данному факту допросили в ГСБЭП Илима Карыпбекова.

Напомним, что Албек Ибраимов в 2013-2015 годах был председателем правления ОАО «Международный аэропорт «Манас», а в 2015-2016 годах — председателем совета директоров ОАО. Илим Карыпбеков — исполнительным директором ОАО «Международный аэропорт «Манас» (2014).

Албек Ибраимов проходит обвиняемым по нескольким эпизодам. Его обвиняют в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам, а также при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» в Бишкеке.