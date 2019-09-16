Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе погиб военнослужащий

Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области погиб один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

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Уточняется, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост Максат, а затем временный погранпост Сай в Лейлекском районе Баткенской области.

«По предварительным данным, погиб один военнослужащий ГПС КР. По данным на 21.30 перестрелка прекращена. Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят переговоры по недопущению дальнейшей эскалации конфликта. Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане РТ начали строительство на неописанном участке государственной границы. В ответ на это кыргызстанец также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в этой местности», — сообщили в Погранслужбе.

В ведомстве отметили, что ранее состоялась встреча пограничных представителей обеих стран, на которой было принято решение прекратить строительные работы сторонами.

«Но несмотря на достигнутые договоренности, вопреки требованиям пограничников, граждане Таджикистана продолжили работы. В ответ на действия таджикистанцев строительные работы продолжил и гражданин Кыргызстана. Около 19.30 таджикские военнослужащие в агрессивной форме потребовали от кыргызстанца остановить строительство, завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку», — прокомментировали в ГПС.

Напомним, что 14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона несогласованно высыпала 10 грузовиков с щебнем на условной линии границы в местности Жака-Орук.