В Кербене милиционер избил мужчину. УВД разбирается

Сотрудника милиции Аксыйского РОВД обвинили в избиении мужчины. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что 3 августа из Аксыйской территориальной больницы поступило сообщение об избитом пациенте. Приехавшая на место оперативно-следственная группа установила, что на мужчину напали в Кербене.

«У потерпевшего на лице были синяки. Он написал заявление о том, что возле автозаправки его избил некий Нуку со своими друзьями. Последний якобы является работником милиции. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нанесение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. Установлена личность Нуку, им оказался сотрудник Аксыйского РОВД Нурболот Курбанов. По факту ведется расследование, служба собственной безопасности также проверяет причастность милиционера к этому факту», — рассказали редакции.

Отметим, что момент избиения попал на камеру видеонаблюдения. Видео с дракой прислали пользователи Telegram-канала koroche_kg.