Пожар на рынке «Дордой». Возгорание потушили только сегодня

Работы по тушению пожара на складе бытовой техники шли всю ночь. Пожар потушили только в 10.14. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

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По его данным, в работе были задействованы шесть пожарных расчетов. Тушение пожара было осложнено тем, что бытовая техника, которая хранилась на складе, содержит огнеопасные вещества. В МЧС также уточнили, что площадь возгорания составила более 1,7 тысячи квадратных метров.

Накануне примерно в 19.45 поступило сообщение, что в жилмассиве «Дордой-1» горит склад бытовой техники. На место выехали четыре пожарных расчета, позже их количество увеличилось до шести. Огонь был локализован в 21.53.