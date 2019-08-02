В МИД уточнили число кыргызстанцев, погибших в ДТП в Казахстане

В аварии в Кармакшинском районе Кызылординской области Казахстана погибли, по предварительным данным, пять кыргызстанцев. Об этом со ссылкой на Генконсульство КР в Алматы заявил МИД Кыргызстана.

Еще трое граждан КР с различными травмами доставлены в Кармакшинскую районную больницу.

«Сотрудники Генконсульства Кыргызстана в Алматы в оперативном порядке выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также оказания консульско-правовой помощи пострадавшим и близким родственникам погибших», — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее сообщалось о двух погибших кыргызстанцах.

Авария произошла в ночь с 30 на 31 июля на автомобильной трассе Западный Китай — Западная Европа. Столкнулись легковой автомобиль «Тойота-Эстима» и грузовик.