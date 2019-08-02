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Двое кыргызстанцев погибли в аварии в Казахстане

Двое кыргызстанцев погибли в аварии в Кызылординской области Казахстана. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По его данным, ДТП произошло вчера, 1 августа, в Кармакшинском районе Кызылординской области на трассе Западная Европа — Западный Китай. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

«Четыре человека погибли на месте, еще один скончался в отделении реанимации районной больницы. Двое погибших — граждане Кыргызстана. Еще трое кыргызстанцев находятся под контролем врачей. Их состояние крайне тяжелое», — сообщило издание.

По информации Кызылординского областного департамента полиции, КамАЗ ехал из Туркестана. В «Тойоте» находились жители Кыргызстана. Сейчас по данному факту возбуждено дело в отношении водителя КамАЗа. По предварительным данным, он нарушил правила, не уступив дорогу водителю легковой машины. Следственные мероприятия уже начались.
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